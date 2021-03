Jorge Jesus e a aposta na formação: «Não aparece um João Félix todos os dias...»

Questionado este sábado sobre a aposta na formação do Benfica, Jorge Jesus sublinhou a importância dessa mesma aposta e recordou João Félix.





"Em todos os clubes, ainda mais nos grandes, a formação é importantíssima. O Benfica, pelo passado recente, tem história de jogadores que são mais-valias financeiramente, como o caso do João Felix. Mas não há todos os dias João Félix, era bom que houvesse. É política nos clubes em Portugal e do Benfica vai continuar a ser", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga de amanhã (20 horas).