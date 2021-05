Jorge Jesus e a ausência de Corona no FC Porto: «Deve jogar o Luis Díaz»

Jorge Jesus não sabe se Corona vai integrar a equipa do FC Porto amanhã, na Luz, mas sublinha que, pela forma como o jogador saiu do campo, o mais certo é ficar de fora. O treinador do Benfica adianta ainda que, se se confirmar a ausência do mexicano, a opção de Sérgio Conceição deve passar por Luis Díaz.





"Não sei, não sou treinador do FC Porto para ter essa certeza. Mas pela minha experiência como treinador, um jogador que sai do jogo como ele saiu, com um problema muscular, passado 3 ou 4 dias é impossível jogar. Se for verdade, se não for verdade é possível.""O que altera? O Sérgio [Conceição] sabe disso melhor do que eu. O Corona é um jogador-referência do FC Porto, tem importância no jogo ofensivo da equipa. Se não jogar o Corona? Não sei, mas não tenho problemas em dizer o que penso. Deve jogar o Luis Díaz e a estrutura mantém-se, se nenhum dos outros se lesionar."