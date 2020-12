Jorge Jesus e a ausência de Pizzi por Covid-19: «Hoje não podemos ter um plantel só de 20»

Pizzi vai falhar o jogo da Supertaça frente ao FC porto, esta quarta-feira, devido à Covid-19, situação que Jorge Jesus comentou.





"O Pizzi é um dos capitães de equipa que gostava de estar aqui e poder jogar. Ele é um jogador de referência do Benfica. Como lidamos com isso? Eu lido melhor que já estou habituado. No Brasil já tive 8, 9 jogadores com Covid. isto é um problema científico não desportivo. A segurança é total, as equipas de futebol são privilegiadas. Vivem numa bolha onde de três em três dias são testadas. Não convivemos só com as pessoas do Seixal. Já tenho experiência de trabalhar em cima destas questões e problemas. O único problema é que vai estar fora do jogo, vai estar fora 10 dias", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo."O Benfica já tem jogado com Taarabt e Weigl no meio e o Pizzi a jogar na mesma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Várias vezes têm jogado os dois e o Pizzi joga. O Pizzi vai ser sempre uma das melhores opções, mas o Benfica tem soluções. Por isso é que fizemos um plantel como fizemos. O Pizzi não joga por causa do Covid. Hoje não podemos ter 20 jogadores, precisamos de ter 27 ou 28 jogadores por causa do Covid. Temos de ter um plantel com mais qualidade. Foi um jogador infetado, mas podiam ser. O Flamengo ganhou tudo, só não fui campeão do Mundo, mas só foi possível porque nos preparámos", referiu.