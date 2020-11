Jorge Jesus e a ausência de público: «Qualidade do futebol piorou em todo o Mundo»

Devido à pandemia do novo coronavírus, o público tem estado ausente dos estádios de futebol, uma realidade que Jorge Jesus comentou esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rangers para a Liga Europa.





"Não há vantagem de jogar sem adeptos. Todos os jogadores querem jogar com adeptos. Acho que a qualidade do futebol piorou em todo o mundo. São os mesmos jogadores e treinadores. O ambiente dos adeptos obriga a uma paixão muito grande para se entregarem ao jogo. É como se fosses para o teatro e o cenário atrás não está lá. Não é a mesma coisa. O futebol sem adeptos não tem sumo nem paixão", afirmou o técnico português.Quanto ao adversário, Jorge Jesus considera que Steven Gerrard "criou uma ideia de jogo que não é fácil de compreender", com "muito poder posicional". "Está a fazer a recuperação do Rangers. A equipa está há três anos a crescer com ele", afirmou.