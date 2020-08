Jorge Jesus e a calendarização da Liga: «Não pensaram nos interesses do futebol português»

A pouco mais de um mês de arrancar de forma oficial a nova temporada, Jorge Jesus lança um olhar sobre aquela que será a preparação do Benfica tendo em vista a participação da equipa na prova europeia mais importante de clubes: a Liga dos Campeões.





Em, realizada durante o final da tarde deste sábado, o treinador das águias deixou críticas à calendarização da Liga para a 2020/21, afirmando que a defesa do futebol português não foi feita, devido à pandemia."Tens quatro ou cinco semanas para meteres a equipa a voar o máximo possível para poder enfrentar um primeiro jogo. Começamos na Champions, não há nenhum jogo do campeonato. E aqui acho que poderia ter-se pensado na defesa do futebol português na calendarização. Ter um jogo antes de jogarmos a eliminatória. Não é só o Benfica, há outras equipas que vão jogar na Europa. Não pensaram nos interesses do futebol português, por causa da pandemia. Os jogadores já não iam ter quatro semanas de férias. Mas eles tiveram três meses sem treinar, precisam de férias para quê? Pelo menos havia de haver a primeira jornada antes dos jogos europeus", apontou o técnico.Recorde-se que o Benfica ainda não conhece aquele que será o seu adversário para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Contudo, existemque poderão bater-se com as águias nessa fase.