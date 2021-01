Jorge Jesus e a 'certezinha absoluta' sobre Svilar: «Não é por causa dele que as coisas vão correr mal»

Com 10 casos positivos de covid-19 no plantel do Benfica - dois dos quais guarda-redes -, Jorge Jesus foi questionado sobre se os encarnados poderavam pedir adiamento dos jogos.





"Temos mais um guarda-redes que está em condições, o Svilar acreditamos muito nele. Temos andado em jogo com este sofrimento todo, sem desculpas, e não me compete tomar estas decisões. Tenho de trabalhar a equipa, tenho de ter 11, com 11 vamos para frente", afirmou em antevisão ao jogo com o Nacional (amanhã, 17H30).E prosseguiu: "Aqueles dois guarda-redes que têm jogado mais são excelentes. O Svilar tem andado a jogar na equipa B, tem muita qualidade, temos a segurança total para o jogo de amanhã, tenho a certezinha absoluta que não é por causa dele que as coisas vão correr mal. Vamos mostrar todo o seu valor".