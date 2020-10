Jorge Jesus e a chegada de mais reforços: «Dificilmente acontecerá»

Sempre que Jorge Jesus fala em conferência de imprensa acaba por ser incontornável falar do mercado de transferências. O técnico não fugiu à questão e, na antevisão ao duelo com o Farense, assumiu não esperar a chegada de mais jogadores.





"Toda a gente sabe que nós andámos, desde que cheguei, sempre à procura se aparecesse um central com as condições e características que achavámos importante. Era isso que queríamos. Como nunca neguei que, para além do Darwin, queria outro avançado. Mas isso tinha de ser dentro das características que achava que podiam beneficiar. Se não aparecer, e acho que não, dificilmente pode acontecer. Não é uma prioridade. Seria se aparecesse tanto o avançado que queria e o central a mesma coisa. Mas se não acontecer vamos partir até abrir outra janela com os que temos. Porque estou satisfeito com o plantel", garantiu.