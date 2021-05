Jorge Jesus e a decisão da Liga: «Não é por mais 90 minutos que vai mudar alguma coisa»

Para Jorge Jesus, não é por haver mais um jogo sem adeptos nas bancadas que fará diferença. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 20 horas), o treinador do Benfica sublinhou que a decisão da Liga de não avançar com a medida anunciada anteriormente de ter espectadores nos estádios na derradeira jornada está acertada.





"Claro que gostava que pudesse haver adeptos neste último jogo. Se não é possível em defesa do coletivo, que é a nossa sociedade, acho que está certo. Não é por mais 90 minutos que vai mudar alguma coisa. Se houvesse mais jogos, aí seria muito mais interessante. Mas quem perdeu tantos jogos, se perder mais um... O futebol tem todas as condições para poder ter espectadores, porque é um espaço aberto, não é em pavilhões ou cinemas. As pessoas ligadas ao futebol têm mais experiência, foram os primeiras a saber lidar com o covid-19. Acho que a decisão, por mais um jogo, está bem", afirmou.