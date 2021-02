Jorge Jesus e a diferença para o Sporting: «O que nos aconteceu pode acontecer a outra equipa»

Jorge Jesus não atira a toalha ao chão apesar dos 11 pontos de diferença para o Sporting. "O primeiro objetivo é o campeonato, em segundo temos outros, como a Taça, e ainda há uma palavra a dizer na Liga Europa. Temos muitos pontos de atraso mas no futebol em muitos momentos tudo pode mudar. O que aconteceu ao Benfica pode acontecer a outra equipa. Estamos preparados para o desafio do jogo a jogo. Acreditamos que ainda temos uma palavra a dizer", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril.





O treinador do Benfica lembrou que agora tem a "possibidade de mexer na equipa", uma vez que não há casos de Covid no plantel. "Só três não tiveram Covid", frisou."O principal favorito neste momento é o Sporting, por mérito próprio. Joga só de semana a semana, não se passa nada. Prepara os jogos como quer", continuou.