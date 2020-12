Jorge Jesus e a exibição de Otamendi: «Jogou soltinho, levezinho»

Jorge Jesus voltou, esta quarta-feira, a sublinhar a confiança que deposita em Nicolás Otamendi, apesar das exibições menos felizes que o central argentino tem tido recentemente.





"Foi importante para eles perceberem que têm um treinador que acredita neles, independentemente de terem algumas falhas técnicias, o que é perfeitamente normal no futebol. Ele [Otamendi] jogou soltinho, levezinho. Os avançados também não colocaram grandes dificuldades, apontou o técnico do Benfica, em declarações à SIC."Sim, nós queríamos fechar o apuramento. Sabíamos que uma vitória dava o apuramento e fomos à procura dela. Fomos uma equipa muito pragmática e eficaz. Claro que fizemos quatro golos mas não tivemos muitas oportunidades, ao contrário do que é preciso nos outros jogos. Defensivamente, não sofremos golos o que também foi bom para dar segurança aos jogadores da última linha. Ofensivamente, tivemos jogadas bonitas perto da área polaca. Também fizemos para que o jogo se tornasse fácil. Agora temos um segundo jogo, que nos permite olhar para o jogo da Liga que vem a seguir ao Standard Liège e mudar um pouco a equipa.""O Pizzi é diferente do Luca [Waldschmidt]. Sempre que joga ali tem golo, tem uma velocidade de execução muito rápida. Não é para utilizar ali em todos os jogos, mas sim em alguns. Os jogos é que dão as nossas estratégias e as nossas opções", terminou.