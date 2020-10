Jorge Jesus e a lesão de André Almeida: «Infelizmente, parece-me grave»

André Almeida foi substituído aos 13 minutos do Rio Ave-Benfica e deixou o relvado de maca com muitas queixas na perna direita, depois de um choque com Carlos Mané.





"Infelizmente, pelos os sintomas, parece-me grave. Não falei ainda com o médico. Mas o Gilberto entrou bem, é um jogador interessante na nossa forma de defender, comigo já jogou a central, a lateral, é um jogador que gosto. Vamos ver o que vai acontecer ao André. A minha experiência diz que pode ser grave, mas vamos ver o que dizem os exames", disse Jorge Jesus.Para o lugar de André Almeida entrou Gilberto, que assim se estreou com a camisola das águias.