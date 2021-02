Jorge Jesus e a Liga Europa: «Daqui para a frente, vai ser uma Champions»

Jorge Jesus garantiu que a Liga Europa, a partir da fase a eliminar, assemelha-se à maior prova de clubes da UEFA.





“A partir desta eliminatória, e daqui para a frente, vai ser uma Champions. Vão aparecer equipas, se calhar, com mais qualidade do que algumas que estão na Liga dos Campeões. Vamos defrontar uma equipa com objetivos nesta competição, mas nós também queremos dividir esta eliminatória e acreditamos que temos qualidade e capacidade para dividi-la com o Arsenal”, sublinhou o técnico, na antevisão à partida desta quinta-feira, da 1.ª mão dos 'oitavos' da segunda prova mais importante de clubes da UEFA.