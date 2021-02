Jorge Jesus e a participação que o Benfica fez sobre Palhinha: «Não sou jurista»

O Benfica apresentou uma participação ao Conselho de Disciplina (CD) para "apuramento de alegado recurso a tribunais estaduais e eventual utilização/participação irregular" de João Palhinha. Jorge Jesus foi questionado este sábado sobre este assunto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense.





"É outra situação e o pedido de esclarecimento não tem a ver uma coisa com outra. Não sou jurista desportivo, para perceber ou opinar qualquer coisa que tenha acontecido", começou por referir.Mais tarde, JJ foi questionado como é que se sentiria se este caso resolvesse o campeonato, ao que respondeu: "Não vou falar em ses… Não sou jurista. O que é importante, como é óbvio, é aquilo que acontece no jogo. Se for por esse prisma, houve equipas muito mais prejudicadas do que outras. Não posso comentar, não o devo fazer porque estamos a falar num plano de hipótese. Tem a ver com situações jurídicas e não com o jogo".