Jorge Jesus e a receção ao Santa Clara: «O Benfica já não tem créditos»

Jorge Jesus fez este domingo a antevisão da partida de amanhã, com o Santa Clara, na Luz, uma partida onde espera dificuldades, ou não estivessem os açorianos na primeira metade da tabela classificativa a lutar por lugares de acesso às provas europeias.





"A responsabilidade é sempre a mesma e passa por ganhar. Se conseguirmos vencer com uma grande exibição ainda melhor. Sabemos o adversário que vamos encontrar, é um dos melhores deste campeonato, está a fazer uma época excelente, disputa a possibilidade de poder entrar nos 5 ou 6 primeiros lugares. Já nos deu sinais que não é uma equipa fácil de vencer. É uma equipa com uma boa ideia de jogo e isso são tudo indicadores de que vamos ter um jogo difícil amanhã. O Benfica não tem créditos, joga sempre para ganhar, mas neste momento perdendo pontos a nossa tarefa torna-se mais complicada. Tenho a certeza que vamos ter momentos do jogo em que o Santa Clara nos vai complicar, eles jogam bem, sabem criar posicionamentos coletivos, defendem bem... Nós estamos preparados para isso. Queremos ganhar, se puder ser com uma grande exibição, tanto melhor.""É um jogador que disputa os lances com os adversários com a agressividade do jogo, normal, como qualquer defesa tem de fazer. Se amanhã não jogar não será por estar no limite do risco dos cartões. É um jogador que tem vindo a melhorar e o facto de ser o que tem mais amarelos também tem muito a ver com as características de cada defesa; se calhar o Vertonghen é o que tem menos. Uns são mais propícios a ter mais cartões amarelos do que outros.""Na prática não encontramos razões para isso acontecer. Há sempre uma justificação. Nunca me debrucei sobre isso, mas se calhar é porque quando o Benfica joga fora as equipas atuam com perspetiva de poderem ganhar, de não jogarem tão fechadas, poderá ser isso. No Estádio da Luz, com ou sem adeptos, as equipas trazem uma tática muito mais conservadora, mais fechada. Mas isso faz parte da estratégia de todos os treinadores. Se calhar temos mais dificuldades em fazer golos em casa do que fora.""Quando o Darwin chegou o Seferovic já estava cá e é normal agora ter um conhecimento melhor do colega. É importante os dois avançados que jogam em dupla conhecerem-se bem, saberem a forma de jogar e de pensar do outro. É normal que isso esteja mais aprimorado e melhor no caso do Darwin. Mas ele vem de um problema físico que o tem limitado - tem uma tendinite, anda a jogar até a dor passar -, o que faz com que não se tenha aproximado do rendimento que nos indicou e que vimos no inicio do campeonato. Se pode juntos? Claro que podem. Não digo amanhã, ainda temos um treino de manhã. Mas pode acontecer aparecerem os dois no jogo.""Criámos neste tempo que cá estou duas ideias de jogo, um mais aprimorado do que o outro, o chamado 4x4x2. Ainda não sei se vou jogar com 2 ou 3 centrais. Em qualquer um dos dois sistemas a equipa está segura, está bem em relação à ideia de jogo defensiva e ofensivamente, mas também é verdade que muitas vezes temos uma ideia e não consegue fazer ajustamentos em relação ao adversário. Foi o que nos aconteceu com o Gil Vicente."