Jorge Jesus e a saída de Darwin: «Não estou preparado para perder qualquer jogador em janeiro»

Jorge Jesus não conta perder jogadores no mercado de janeiro, conforme explicou esta quarta-feira, na antevisão da partida de amanhã, com o Stardard Liège, para a Liga Europa.





"Não estou preparado para perder nenhum jogador em janeiro, pelo contrário, estou preparado é para ter mais algum", garantiu o técnico, quando confrontado com a eventual saída de Darwin.Depois, o técnico foi confrontado com a afirmação que fez no início da época, quando disse que o Benfica esta época ia jogar o triplo. "Quando proferi essa afirmação, tinha consciência que se o Benfica não jogasse mais do que no ano passado voltava a não ganhar nada, mas este ano ainda não ganhou nada. Ainda não está a jogar o triplo, num ou noutro jogo sim, mas na maioria deles não. Sabemos que a equipa está numa fase de crescimento e acredito plenamente que, com o desenrolar de todas as competições, o Benfica vai perceber o que a equipa quer e vai ter um entendimento melhor. Houve jogos que nos satisfizeram, caso do Standard Liège em casa."