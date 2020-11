Jorge Jesus e a saída de Tiago Pinto: «É uma perda»

Tiago Pinto vai deixar o Benfica para assumir um cargo na Roma e Jorge Jesus não se mostra surpreendido com a saída do diretor geral das águias.





"Nestes meses que cá estou, ele ensinou-me a conhecê-lo, não o conhecia pessoalmente nem profissionalmente. Se calhar vai para a Roma porque lhe reconhecem muita capacidade, é um profissional de grande nível. É uma perda, mas faz parte do processo do que é o futebol em Portugal. Todos os quadros, sejam treinadores, jogadores ou diretores desportivos, todos os que demonstrem capacidade superior são solicitados pelos grandes clubes. Isso é uma realidade do futebol português, os melhores estão a sair", constatou Jorge Jesus."No último jogo da nossa Seleção, não havia um jogador que jogasse no campeonato em Portugal. Porquê? Porque causa da capacidade dos clubes. Os clubes em Portugal trabalham melhor do que ninguém no Mundo. Não só na formação dos jogadores mas nas estruturas das equipas de futebol. Por isso vêm cá buscá-los, não é só o Tiago, há outros", concluiu.