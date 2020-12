Jorge Jesus e a Supertaça: «Não há nada para esconder, nem eu do Sérgio nem o Sérgio de mim»

Jorge Jesus sublinhou que não há muito a esconder em relação ao que os treinadores de Benfica e FC Porto vão levar avante na Supertaça amanhã (20H45). Esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o técnico dos encarnados abordou as estratégias.





As expectativas são sempre em função da responsabilidade do jogo. É uma final, uma decisão. Não é um jogo para o campeonato ou um jogo a eliminar. Quando é um jogo só, as expectativas e estratégias são diferentes. Todos querem jogar.Vi duas jornalistas numa final e fico extremamente satisfeito por estarem cá. Vim de um futebol onde há muitas jornalistas. Vim do futebol mais evoluído do Mundo. Campeões do Mundo cinco vezes, têm os melhores jogadores do mundo.O FC Porto joga normalmente num 4-3-3 quando o meu colega acha que tem de ter mais poder joga com dois avançados. A ideia de jogo do FC Porto passa por três jogadores na frente com muita mobilidade, penso que não deve fugir muito dessa ideia. Tirando os jogos da Champions em que jogaram com outras táticas, normalmente jogam assim nas competições com mais jogos. Penso que será dentro do Marega, com um ala mexicano e outro colombiano, com a chegada do Otávio. Não há nada para esconder, nem eu do Sérgio nem do Sérgio de mim.Estratégia é sempre um pormenor que os treinadores tentam esconder, faz parte da surpresa. Se disser quem vai jogar, eu, treinador, percebo a movimentação que a equipa vai ter. Há uma estratégia que se tenta sempre esconder, até para uma final. Não vamos fugir à nossa ideia de jogo. Cada jogo tem a sua estratégia. Há duas estratégias: uma individual e outra coletiva.