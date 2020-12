Jorge Jesus: «Nenhuma equipa irá habituar-se a isto que estamos a viver. Nunca!»

Benfica e FC Porto disputam na próxima quarta-feira a Supertaça Cândido de Oliveira e Jorge Jesus garante ter a "ambição e vontade de vencer de sempre" para conquistar o primeiro título desde que voltou ao futebol português e ao Benfica.





"Claro que é importante voltar a ter sucesso em Portugal e foi para isso que regressei ao meu país e ao Benfica, mas a verdade é que chego a este jogo com a mesma ambição e vontade de vencer que sempre tive", afirma o técnico das águias, em entrevista à publicação 'FPF360', que nesta última edição de 2020 dá destaque à Supertaça, competição que Jorge Jesus já conquistou por duas vezes, em 2014 (Benfica) e 2015 (Sporting). "Foram jogos com ambiente próprio de uma final, ambiente especial e a tal emoção que faz falta ao futebol. Desta vez, infelizmente, vai faltar esse contexto", lamenta o técnico, de 66 anos, referindo-se à ausência de público no Municipal de Aveiro."Uma equipa nunca se irá habituar a isto que estamos a viver. Podemos não estranhar tanto como no início, mas nunca um profissional de futebol estará confortável ao ver as bancadas vazias. Nunca!", sublinha Jorge Jesus.Mesmo sem adeptos, o técnico espera uma grande partida de futebol. "É um clássico e terá emoção e paixão. Espero um grande jogo de futebol, disputado por duas equipas com muita qualidade e tenho a certeza que será assim. Cabe-nos trabalhar mais para que seja o Benfica a vencer o primeiro troféu da temporada", afiança o treinador do Benfica.