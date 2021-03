Jorge Jesus e a utilização de Pedrinho: «Quando o campo alarga ele tem mais dificuldade»

Jorge Jesus analisou este domingo a utilização de Pedrinho no Benfica, no seguimento das palavras de Luís Filipe Vieira sobre o jogador na entrevista recente à BTV.





"O Pedrinho é um jogador que quando chegou ao Benfica teve praticamente metade da época sem jogar. Começou a época com alguma dificuldade, teve algumas lesões, covid-19. A posição onde ele mais gosta de jogar e que eu penso que pode render mais, é onde joga o Waldschmidt, o Pizzi, principalmente como segundo avançado. É um jogador de ligação, que ainda não tem uma intensidade muito alta, mas tem muito talento, é muito forte no último passe. Já fez 8 jogos a titular e outros onde teve de entrar. Anda à procura da identidade dele no futebol europeu. Mas tem uma virtude que é o talento e a qualidade. Quando o campo alarga ele tem mais dificuldade", afirmou o treinador este domingo na antevisão ao jogo com o Belenenses SAD (amanhã, 20h15).