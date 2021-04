Jorge Jesus e a visita ao Portimonense: «Sabemos que vamos passar algumas dificuldades»

Jorge Jesus disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 28.ª jornada da Liga NOS, frente ao Portimonense, estar ciente das "dificuldades" que a equipa orientada por Paulo Sérgio poderá criar no encontro de amanhã.





"Sabemos que vamos encontrar dificuldades. A equipa trabalhou como vinha a trabalhar, com a mesma confiança. Sabemos que o adversário está moralizado, mas também conscientes de que temos capacidade e qualidade para ultrapassá-los. Reconhecendo a qualidade do adversário, sabemos que vamos passar por algumas dificuldades", começou por dizer o técnico das águias."É assim, o Benfica ao longo destes meses comigo, começámos com um sistema e mudámos para outro. Não só em função do Benfica e dos jogadores, mas também em função do nosso adversário. São sistemas muito parecidos, é fácil de mudar mudando apenas um só jogador. Escolhi estes dois porque é a base de tudo. É claro que amanhã terei de escolher um destes dois. Não é o facto de teres perdido com o Gil Vicente que vai mudar a tua ideia para Portimão."Depois desse jogo, especulou-se muito que os jogadores poderiam estar mais cansados. Só quem não entende nada de treino, não tem noção nenhuma do que é trabalhar hoje as grandes equipas, e eu estou a considerar o Benfica e a minha forma de trabalhar, de alto nível é que pode ter alguma dúvida e escrever alguma coisa sobre uma semana de trabalho normal de uma grande equipa. Porque as grandes equipas hoje, com as novas tecnologias, um treinador sabe que, vou dar um exemplo, um fiz um exercício de 20 minutos. Eu sei que naquele exercício, porque cada jogador tem um GPS, qual é a intensidade do treino. Se é 70, 50, 20% e sabemos qual é a intensidade de cada exercício. Portanto, é uma estupidez quando se fala disto hoje em dia no futebol. Isto para dizer que qualquer treinador sabe as intensidades, porque as novas tecnologias assim o permitem, se é muita ou pouca intensidade."