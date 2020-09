Jorge Jesus e as condições que o Benfica oferece: «Duvido que alguma equipa do mundo tenha esta qualidade»

Jorge Jesus foi convidado para o programa de Cristina Ferreira e falou sobre vários aspetos da sua vida, até da forma como ficou boquiaberto com as condições de excelência que o Benfica tem neste momento.





"Cheguei ao Benfica e o clube era uma coisa, quando sai já era outra coisa e continuou a ganhar, com a mudança de hegemonia no futebol português. E agora querem recuperar o que perderam para o FC Porto. O Benfica, hoje, as condições de trabalho no Seixal e no Estádio da Luz, é único. Duvido que alguma equipa do Mundo tenha aquela qualidade. Há alguns jogadores que nem devem pensar que vão jogar, que estão num hotel", salientou o técnico.Mas, o técnico também falou da sua saída para o Sporting, o grande rival dos encarnados e de como isso complicou a sua relação com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica."Primeiros seis meses foram complicados, porque como é óbvio eu defendia os interesses do Sporting e ele os do Benfica. Chateamo-nos, mas a amizade era maior do que aquela decisão e claro que fizemos as pazes", confessou e ainda acrescentou: "Não tive muita noção do que podia acontecer. Mudei porque sou um treinador e nunca me senti um treinador de um só clube. Quando mudei, só depois comecei a perceber daquilo que as pessoas sentiram na altura. Achei que era o momento de mudar, tal como aconteceu agora do Flamengo para o Benfica".