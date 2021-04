Jorge Jesus 'desculpa' Eustáquio e responde a Pepe: «Grande moral....»

Jorge Jesus não quis tecer grandes considerações sobre as palavras de Pepe, que criticou as considerações que o treinador do Benfica fez a propósito da entrada de Eustáquio sobre Weigl no jogo com o Paços de Ferreira.





"Falo dos meus rivais, adversários como foi o caso do Eustáquio, porque foi comigo. Não vou falar de outros jogos, o que aconteceu no jogo do Paços entre o Eustáquio e o Julian... Não tenho dúvidas, no momento, logo no campo, vi o lance e depois do jogo também um pouco à pressa. Depois de analisar bem o lance percebo por que o Eustáquio chegou tarde ao momento da decisão da bola entre ele e o Julian. Quem jogou futebol e andou muitos anos nisto - sou do tempo do pé em riste, que não se passava mais nada, mas hoje isso já não acontece - entende. Percebi depois que fez sem intenção de magoar o Julian, vi coisas que só quem joga é que percebe: é a perna de apoio dele, a forma como escorrega e fica desequilibrado. Não tem intencionalidade nenhuma. Não vou comentar o que o Pepe disse sobre uma jogada destas. 'Grande moral!' (sorri)", afirmou.