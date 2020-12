Jorge Jesus: «É daquelas vitórias arrancadas a ferros...»

O Benfica bateu o P. Ferreira por 2-1 e reduziu a diferença para o líder Sporting. No final da partida, Jorge Jesus admitiu as dificuldades impostas pela equipa pacense mas destacou a atitude das águias para darem a volta ao jogo.





"É daquelas vitórias arrancadas a ferros. Mais uma vez, voltamos a transformar um resultado de desvantagem para vantagem. Na 1.ª parte podíamos ter decidido o jogo, tivemos muitas oportunidades de golo na área, algumas só com o 'keeper' na frente. Normalmente a equipa é eficaz nessas decisões. Paços fez um golo que tinha de ser invalidado. Já vi várias vezes o lance e tinha de ser invalidado", afirmou o técnico, aos microfones da BTV."Sabia que ia ser difícil. Paços é uma equipa que disputa bem o jogo, joga para ganhar. Notou-se nalguns jogadores falta de frescura física do jogo de 5.ª feira. Fui mexendo e senti que ia ter vantagem com isso. Comecei a sentir que íamos fazer golos, podíamos levar no contragolpe mas havia espaço e senti que os jogadores do Paços já não tinha muito andamento para acompanhar a nossa intensidade e espaço entrelinhas", acrescentou Jorge Jesus."Sabia que face ao jogo de 5.ª feira não podia manter os mesmos dois jogadores no corredor central. O Paços no 4x3x3 tinha mais vantagem ali. Apostei no Julian e no Adel, mas depois dos 60 minutos começou a faltar-lhe gás. As alterações foram fundamentais para mudar o jogo."Quando marcas na última jogada… A equipa está com alma e crença muito grande, acredita que a qualquer momento faz golo. Alguns estiveram nervosos, como o Nuno Tavares, mas estamos a criar mentalidade de lutar contra as dificuldades do jogo. Equipa soube reagir, não perdeu a cabeça e acabou por ser uma vitória saborosa.