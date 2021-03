Jorge Jesus: «É importante vencer a Taça independentemente da época ser positiva ou negativa»

Jorge Jesus sublinhou esta quarta-feira a importância de conquistar a Taça de Portugal, mas prefere olhar apenas ao jogo do Estoril de amanhã, da 2.ª mão das meias-finais.





"Isto ainda não acabou e já está a fazer uma pergunta sobre a final da Taça e do campeonato. Já me está a pôr cenários. Se perguntar que é importante chegar à final e ganhar? É, independentemente da época ser positiva ou negativa. Se for negativa é mais importante? Não, é a mesma coisa. O mais importante é vencer a segunda competição mais importante do futebol português", afirmou na véspera do encontro com o Estoril (20H15).