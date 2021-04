Jorge Jesus e o clima que mancha o futebol português: «Levantam-se todos, se tiver lá o gato vai o gato»

As palavras de Carlos Carvalhal na conferência foram também motivo de comentário na conferência de Jorge Jesus, com o treinador do Benfica a lamentar o clima que se criou, a reclamar mais autoridade para os árbitros e sublinhando que o futebol português não pode continuar a ser manchado.





"Em Inglaterra sei que isso acontece. Ele depois do jogo em Braga ofereceu-me uma garrafa de vinho (sorriso). São culturas diferentes, mas não quer dizer que não se possa aproveitar coisas que são boas. Com os anos, vamos olhando para o jogo e coisas de forma diferente. A minha saída fez-me olhar para outras perspetivas que não tinha. Todos temos de melhorar, para que as coisas aconteçam algo acontece antes e passa sempre pelo jogo. Os árbitros têm de ter mais autoridade no jogo, têm de se assumir mais. Vou relembrar alguns episódios. Antes só o treinador é que podia falar no banco e às vezes falava e era logo expulso. Hoje falam todos os jogadores, levantam-se todos, o roupeiro, o médico, se tiver lá o gato vai o gato. Toda a gente acha que tem opinião e deve interferir no jogo. Antigamente só o capitão podia dirigir, hoje são todos. Árbitros têm de se assumir. Quem de direito tem de dizer-lhes que têm autoridade, quem não quiser, vai para a rua. Antes era assim agora não. Porquê? Porque não há publico? Aqui está um momento que tem de mudar. Todos temos de mudar, melhorar o produto. Faz lembrar o futebol sul-americano que acabava tudo à porrada uns nos outros", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, 19 horas).