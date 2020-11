Jorge Jesus e o elevado número de golos sofridos: «Este ano tem sido um pouco atípico...»

Jorge Jesus realizou, este sábado, a antevisão ao encontro com o Sporting de Braga, agendado para as 20h00 de domingo, em jogo da 7.ª jornada da Liga NOS. O treinador do Benfica falou sobre a qualidade das duas equipas, dos últimos resultados europeus obtidos e do desempenho da linha defensiva das águias.





"O problema dos jogos só as boas equipas é que têm, logo é um problema das duas equipas. O Sp. Braga é uma excelente equipa, com o passar do ano tem consolidado o facto de estar mais perto dos três grandes, é o ano em que mais perto está. Vai ser um jogo difícil para o Benfica, assim como para o Sp. Braga. O Benfica é uma equipa que tem vindo a crescer, que faz sempre golos e isso dá-nos confiança em retirar um triunfo sobre o nosso opositor, e o nosso opositor agora é o Sp. Braga", começou por dizer o técnico de 65 anos, em declarações na BTV.

Últimos resultados terão consequências no jogo?

"Eu acho que chegam os dois bem porque tanto o Braga como Benfica estão a fazer uma boa Liga Europa. Penso que o jogo que o Braga teve não vai ter consequências negativas, tal como os próprios jogadores disseram no final do jogo em Inglaterra. É uma das boas equipas do futebol português, disputa todos os jogos para ganhar, quer seja em Portugal ou na Europa. Nós viemos de uma grande recuperação, onde estávamos com 10 e a perder com o Rangers e eles perderam, nada mais."

Números defensivos da equipa esta temporada

"Os números provam que nós somos uma equipa forte a atacar, os números mostram que não somos uma equipa má a defender. O que isto representa? Que a última linha, os últimos jogadores, estão a treinar comigo há cerca de quatro meses, mas este ano tem sido um pouco atípico porque estou sempre a mudar. Aquela linha de quatro, tirando o guarda-redes, estou sempre a alterar. E por resultado disso, ela ainda não está aprumada. Agora os jogadores vão para a seleção e também não vai haver tempo. As minhas ideias foram elogiadas na Europa aquando da minha primeira passagem pelo Benfica. Não estamos tão fortes como normalmente estaríamos."

Linha defensiva do Braga

"É verdade que o Braga tem variado um pouco o sistema, tem reforçado mais a ideia de jogar ofensivamente no 3x4x3 e defensivamente num 5x4x1. Os nossos adversários é que têm de se preocupar com as movimentações do Benfica. Estamos a preparar o nosso jogo com o Sp. Braga", concluiu.