Jorge Jesus e o empate do Sporting: «Um jogo não diz nada»

Jorge Jesus sublinhou esta sexta-feira o foco no segundo lugar do campeonato. Na antevisão ao jogo com o P. Ferreira (amanhã, às 20H30), o treinador do Benfica abordou também o empate do Sporting frente ao Moreirense na última jornada.





"Mais motivação não, vamos à procura dos rivais que estão à nossa frente. Queremos apresentar qualidade e sabedoria para recuperar a nossa classificação, a segunda posição que é muito importante. Estes ciclos de jogos vão diminuindo. Em relação ao Sporting, já se projeta noutro cenário, estamos dependentes dele, mas não somos nós que temos essa competência, temos de ganhar todos os jogos e os rivais têm de perder. O facto de o Sporting ter empatado um jogo... um jogo não diz nada. Agora a soma de muitos jogos pode dizer alguma coisa. Se continuarem em período negativo... Mas não é um sinal", afirmou.