Jorge Jesus e o fair play: «No Brasil isso não existe, o jogador está no chão e o jogo segue»

Jorge Jesus deixou bem claro o que pensa sobre o fair play depois do que aconteceu no Bessa.





"Nestes jogos internacionais não há tanto anti-jogo, as equipas jogam como os seus conhecimenos e valor tático e não entram em situações de quebra de ritmo, paragens contantes no jogo. No Brasil isso não existe, o jogador está no chão e o jogo segue, só o árbitro pára o jogo. Isto acontece mais nos países que não têm um futebol evoluido. Nas competições europeias não vai acontecer", referiu na conferência de imprensa do jogo com o Rangers.