Jorge Jesus e o interesse do Barcelona em Darwin: «Preferia comentar a vitória do Benfica»

Após a derrota (3-0)do Benfica no Bessa, Jorge Jesus foi confrontado com o alegado interesse do Barcelona na contratação do avançado Darwin Núñez mas o técnico desvalorizou os rumores.





"Não vale a pena falar nisso, podem ser só notícias desportivas. Não comento, estava mais interessado em comentar a vitória do Benfica do que o Darwin", atirou o treinador das águias, na flash interview.