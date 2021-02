Jorge Jesus e o jogo com o Arsenal: « O que pode mudar é em termos defensivos»

Jorge Jesus acredita que o Benfica se vai apresentar forte quinta-feira com o Arsenal mesmo reconhecendo que a equipa inglesa está num patamar elevado do futebol inglês e tem um ataque que causa problemas.





"Conhecemos bem o Arsenal individual e coletivamente. É uma equipa que está num patamar muito elevado do futebol inglês mas nós sabemos o valor que temos e queremos surpreender o Arsenal. Quando estivermos a defender, quero que sejamos uma equipa bem estruturada para anularmos aqueles jogadores que o Arsenal tem, principalmente o Lacazette e o Aubameyang na frente", disse Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão da partida.O treinador foi questionado sobre se vai utilizar três centrais: "Nos últimos jogos temos vindo a melhorar a nossa organização coletiva, temos falhado mais individualmente. Ainda não decidir. Hoje vou fazer o pré-jogo. O que não tenho dúvida é que temos de estar bem organizados para disputar esta eliminatória".Sobre a possibilidade Rafa fazer todo o corredor direito num sistema com três centrais respondeu: "É uma pergunta interessante. Se ele tivesse já alguma adaptação a essa posição, mas não o temos trabalho com essa ideia. Quanto ao favoritismo desta Liga Europa, a partir desta eliminatória vai ser cada vez mais uma Champions."O facto de o Benfica jogar em campo neutro mereceu uma leitura de Jesus que passa pela forma como vai tentar neutralizar o adversário."É verdade que os golos fora nestas competições têm muita influência, mas não é isso que vai mudar a nossa ideia de jogo. O que pode mudar é em termos defensivos, podemos não ser uma equipa com tantos avançados como no campeonato português. O Arsenal tem um ataque muito poderoso e com muita qualidade individual. Temos de fazer um equilíbrio, uma boa organização defensiva não chega. Temos de saber agredir o adversário quando tivermos bola".JJ não deixou certezas quanto à possibilidade de utilizar Gilberto: "Ele hoje vai treinar e vamos ver as indicações que vai dar. "