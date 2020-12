Jorge Jesus e o mercado: «Estou preparado para perder jogadores»

Depois do empate com o Standard Liège, e do apuramento para a fase seguinte da Liga Europa, o Benfica está de volta às provas internas, com a receção ao Vilafranquense (20h30), amanhã, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (20h30). Jorge Jesus vai fazer alterações na equipa, mas o treinador garante não muda o foco da vitória.





"Todos os clubes e adeptos têm um carinho especial por esta competição. Estamos a trabalhar em cima deste jogo com o mesmo respeito e atenção que fazemos em todos os jogos. É verdade que este vai dar acesso a uma nova fase, amanhã também vou fazer alterações porque é bom ter todo o plantel em competição para poder ter soluções quando for preciso chamar um ou outro jogador. Se tiverem ritmo de jogo é mais fácil. O objetivo é esse, não vou fazer alterações por causa do nome do adversário porque em todos os jogos da Liga Europa e do campeonato fizemos a mesma coisa.""Toda a gente na família benfiquista conhece as qualidades do dr. Domingos Soares Oliveira na gestão das finanças, todos queremos o melhor para o Benfica. Nos 6 anos que estive cá habituei-me a promover jogadores e a perder jogadores, se esse fosse o interesse do clube. Estou preparado para isso.""Teoricamente ninguém tem dúvidas que o Standard Liège é uma das melhores equipas da Bélgica, com todo o respeito pelo Vilafranquense. A Bélgica é o primeiro classificado no ranking de seleções da FIFA, não é um país do terceiro mundo em termos de futebol. Mas as alterações não são feitas por aí, quando modificamos alguns jogadores a minha preocupação não é o valor do adversário, mas sim poder rodar alguns jogadores que sei que são importante para o futuro e não fatigar tanto os que têm mais jogos. Não é pelo nome da equipa. Amanhã a minha ideia passa pelo mesmo, não é por ser o Vilafranquense. Temos jogos de 3 em 3 dias, quarta-feira há um novo encontro com o V. Guimarães, temos jogadores como o Vertonghen e o Everton que têm jogado sempre... O treino de hoje vai dar-me indicações de como eles estão depois da Bélgica; só no fim do treino é que terei a certeza do que vou modificar.""O João trabalhou comigo vários anos aqui no Benfica, conversávamos muito sobre o futuro da formação do clube, sobre futebol. Ele tem um percurso bonito e vai voltar a uma casa que adora mas amanhã estará do lado contrário. É um adversário como outro qualquer, tenho o máximo respeito por ele, mas ele amanhã também terá outros interesses. Como todos os treinadores e jogadores que entram nesta competição, todos acreditam que podem ter uma possibilidade de chegar ao Jamor. ""Não quero especular, o facto de a comunicação social dizer que o Benfica precisa de três ou quatro jogadores não é uma afirmação minha. Ouviram-me dizer que eu queria um central, isso é verdade. Com o Rúben [Dias] cá eu já queria um central. Sobre o lateral direito, ninguém esperava que acontecesse isto ao André Almeida, é uma baixa grande porque ele joga em qualquer posição, até como 6 fez alguns jogos comigo na Liga Europa... Foi uma grande perda. Mas estamos a lançar um jogador jovem como lateral direito, o João Ferreira, no qual acredito. Não é por aí a prioridade. Para a posição 6 temos três jogadores. O querer é uma coisa o poder é outra. Que esteja a exigir? Zero!""O Benfica tem sido um exemplo em termos de gestão financeira. Quando apareceu a pandemia muitos jogadores e treinadores tiveram de abdicar de 30 ou 40 por cento do salário e o Benfica não fez isso. Se acharem que o caminho melhor é essa solução [vender jogadores]... Estamos todos interessados nas decisões e no que for o melhor para Benfica."Dei a hipótese de o Helton fazer um jogo e amanhã ele vai jogar novamente com o Vilafranquense.