Jorge Jesus e o novo confinamento: «O futebol tem sido um exemplo»

Jorge Jesus espera que as decisões do Governo quanto ao novo confinamento não afetem o futebol. O treinador do Benfica lembrou como tem sido a resposta das equipas.





"Isso é um facto, temos de respeitar as decisões que forem tomadas. O futebol e as equipas têm sido um exemplo do que é testar, de ajudar a combater a Covid. Há testes de dois em dois dias. E não são só os jogadores. Há uma bolha de familiares e tudo mais que dá alguma tranquilidade. Por mim, se me perguntarem continuava sempre, há uma segurança total em relação às equipas. Mas se a DGS entender que tem de parar, temos de cumprir as decisões", disse na antevisão do jogo com o E. Amadora.