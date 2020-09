Jorge Jesus e o regresso ao Benfica: «Não me arrependo de nada»

Jorge Jesus não conseguiu o apuramento do Benfica na Champions, mas garante que não se arrepende de ter trocado o Flamengo pelos encarnados.





"Arrependido? Não. Quando se toma decisões, e no futebol são sempre de risco, numa equipa como o Benfica, que em todos os objetivos joga para ganhar, estás a pôr a fasquia alta. Tem feito parte da minha carreira como treinador, principalmente quando saí do Benfica até ao Flamengo. Vim com a convicção de que íamos ter uma tarefa difícil, fazer uma boa equipa e estou convencido ao longo destas semanas de que o Benfica fará uma equipa forte e com qualidade", referiu.E prosseguiu: "Não me arrependo de nada. Nunca me passou pela cabeça. Cada vez mais me motiva este primeiro jogo, para que o futuro possa ser risonho - possa não, vai ser! Tem de ser com trabalho, com a integração dos reforços. Tudo isso demora. Independentemente de tudo isso, no primeiro jogo tínhamos responsabilidade e convicção de que isso não serve de desculpa."