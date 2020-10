Jorge Jesus e o Sporting-FC Porto: «Para nós, tudo o que é paralelo não tem interesse»

O Sporting-FC Porto está marcado para as 20h30 mas Jorge Jesus garante que só está preocupado com o duelo do Benfica com o Rio Ave, que se vai realizar no domingo.





"O jogo do Rio Ave vale 3 pontos. Tens de pensar naquilo que tens de fazer e saber os teus objetivos. Qualquer equipa pode ser ajudada por terceiros. Estamos a disputar três pontos. Tudo o que se passar nesta jornada é indiferente. O que não é indiferente é que queremos jogar para ganhar e somar 3 pontos. Temos essa confiança. Para nós, tudo o que é paralelo, não tem interesse. Podemos beneficiar de um ou outro resultado", referiu o treinador do Benfica.