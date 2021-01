Jorge Jesus e o surto de covid no plantel: «Passando a tempestade vamos ficar mais fortes»

Jorge Jesus fez este domingo a antevisão do jogo de amanhã, com o Nacional, uma partida a disputar na Luz (17h00) sob condições adversas, dada a proliferação de casos de covid-19 no plantel dos encarnados. O treinador, que apareceu na sala de imprensa com um ar cansado, acredita que a equipa que entrar em campo terá todas as condições para superar a formação insular.





"Se eu tivesse a certeza que o futebol parava e a partir daí a pandemia ficava controlada, era da opinião que devíamos parar já. Não era hoje, era ontem! Mas não é pelo futebol estar em competição que acontecem tantos problemas de covid.""É complicado, mais de metade dos jogadores plantel não os tenho comigo, tenho de trabalhar alguns dias com grupos separados e as ideias que transportamos para a equipa não são iguais. Mas também há dias em que precisamos de separar o treino por setores e aí é preciso de uma equipa técnica que possa ajudar. Fomos buscar gente à equipa B para ajudar a criar as melhores condições de trabalho. Estamos a adaptar-nos uns aos outros. Temos confiança que amanhã a equipa que for para o jogo terá condições para vencer o Nacional.""Toda a gente percebe isso, ter um surto com o campeonato em andamento é complicado. Ao fim de 30 anos de carreira nunca me tinha acontecido ter de trabalhar três defesas novas, mas temos de nos adaptar à realidade. É fazermos das fraquezas forças, tentarmos ter capacidade para passar esta tempestade. Serão mais 3 ou 4 jogos assim.""Agora não faço balanços, como posso fazer uma avaliação se ainda não acabou o campeonato? Não há vencedores de inverno.""Utilizámos essa tática num jogo com uma estratégia diferente, achámos que podia surpreender o Sp. Braga e acho que surpreendeu na 1ª parte. Queríamos jogar com uma linha de 4 que nunca tinha jogado junta, mas soubemos no próprio dia que havia jogadores com covid. Esse sistema pode ser usado num ou noutro jogo, são estratégias, momentos. Tudo pode ser encaixado nas caraterísticas dos jogadores que o Benfica tem.""Não tenho trabalhado tanto como gostava com os jogadores, tanto individual como coletivamente; temos jogos de três em três dias. Apenas podemos fazê-lo teoricamente, conversando. Ele é jovem, tem muita para aprender, ainda não conhece muito os momentos do jogo quando a equipa tem bola e quando não tem, mas isso faz parte. Só podemos ajudá-los a crescer melhor quando os ajudamos a crescer especificamente.""Temos estado a sofrer e vamos continuar a sofrer. Mas somos a equipa que vai criar imunidade de grupo mais rápido, digo eu. Sem tantos jogadores... Vamos passar a tempestade e depois vamos ficar muito fortes."