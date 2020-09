Jorge Jesus e os adeptos do Flamengo: «Eram 50 milhões que me amavam»

A derrota do Benfica na Liga dos Campeões teve repercussões no Brasil, com alguns adeptos do Flamengo regozijarem-se com o infortúnio de Jorge Jesus nas redes sociais, mas o técnico não acredita que haja ressentimentos por parte dos 'torcedores' do 'Mengão'.





"Eram 50 milhões que me amavam. Em todos os jogos tinha 70 mil a gritar por mim. Não é ódio, é amor! Saí para outro projeto, para um grande clube também e é natural que... Nem sei como dizer. Mas não acredito que os adeptos do Flamengo queiram que o Benfica perca, por um motivo que não digo... Não queria falar muito nisso, porque é um clube que me marcou muito, foi onde conquistei os títulos mais importantes. Ia sendo campeão do Mundo", referiu."Nunca vou esquecer, também pelas pessoas que me trataram bem. Não é por estar aqui que vou dizer que os adeptos do Flamengo me odeiam. Quando amamos muito, quando nos separamos pode vir essa palavra de ódio, pois perdeste aquilo que mais gostavas e percebo perfeitamente", finalizou.