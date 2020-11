Jorge Jesus e os casos no P. Ferreira-FC Porto: «O que me compete são os jogos do Benfica»

Jorge Jesus foi questionado este domingo sobre os casos de arbitragem do P. Ferreira-FC Porto, sublinhando que há situações "do VAR e arbitragem" que têm de ser melhoradas.





"Vi alguns lances do jogo mas não vi o jogo. Aquilo que me importa analisar, se tiver de criticar, é nos jogos do Benfica. Jogos do meu adversário não são tema para mim. Têm acontecido alguns casos de decisões do VAR e arbitragem que temos todos de melhorar e todos de pensar nisso, para que não aconteça. Mais do que isso não me compete. O que me compete são os jogos do Benfica e no momento certo falarei se tiver de falar", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista.