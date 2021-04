Jorge Jesus abordou este sábado a aposta do Benfica nos jovens oriundos da formação do Seixal e garantiu que todos terão oportunidades para se mostrar mas terão que saber esperar.





"Ao lançá-los estamos a prepará-los para o futuro. Falando de centrais, o Benfica neste momento tem 4 centrais. Dois deles internacionais pela Bélgica e Argentina. São lugares que estão bem preenchidos com qualidade e quantidade. Mas há jogadores que de um momento para o outro podem aparecer. Todos terão a sua oportunidade. Quando fazemos a transição para a equipa principal, saber esperar é fundamental. Mas sabemos que há muitos interesses, de alguns agentes que começam a meter coisas na cabeça dos miúdos. Às vezes perdem-se oportunidades se não souberem esperar o momento deles", afirmou o técnico das águias, no lançamento do encontro com o Marítimo."O Tomás não tem treinado tantas vezes connosco como o Morato. Tem muita qualidade. É um miúdo tecnicamente muito evoluído para a posição dele. Mas o tempo dos jogadores faz-se. E há aqueles que a idade não conta, que são diferentes. O Henrique praticamente ainda tem idade júnior. Tem vindo a aproveitar bem esta possibilidade de o Gonçalo trabalhar com a equipa principal e ele na B. Na ausência do Gonçalo tem sido o goleador da equipa. É um jogador a ter em conta, já dizem que é um pouco o estilo do Pauleta. Tem coisas parecidas com o Pauleta.""Todos os jogadores que subimos da equipa B, como João Ferreira, Henrique Araújo, Morato, Tiago Araújo, Gonçalo Ramos, têm vindo a trabalhar comigo e vão jogar na equipa B. Não é só o Gonçalo Ramos. Em sintonia com o [Nélson] Veríssimo achamos que quais os jogadores que possam ter competição. O Gonçalo Ramos chegou de jogar 37 minutos na seleção e foi diretamente para a Póvoa e jogou contra o Varzim. O Gonçalo Ramos jogar mais como segundo avançado é uma decisão do treinador, ser mais primeiro ou segundo avançado. Face às caraterísticas o Gonçalo Ramos é mais segundo avançado do que o Henrique, que é mais ponta-de-lança, mais de área. O Gonçalo Ramos pode fazer as duas coisas, mas vai ser avançado de área".