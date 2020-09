Jorge Jesus é referência para Aquilani

Alberto Aquilani conviveu com Jorge Jesus em 2015/16, ao serviço do Sporting, e nunca escondeu a admiração pelo técnico português. O antigo internacional italiano arrancou para uma carreira como técnico e elegeu o agora timoneiro do Benfica como uma das referências. “Inspiro-me em Jorge Jesus e Guardiola. Em Portugal descobri este treinador que tinha métodos novos, que nunca tinha visto em Itália. Fascinou-me o seu modo de trabalhar e foi muito estimulante”, vincou o agora treinador das reservas da Fiorentina, em declarações a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Quanto a Guardiola, agora no Manchester City, Aquilani frisou ter tido “a sorte de ter jogado com ele na Roma”, na temporada 2002/03.