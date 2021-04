Jorge Jesus supera Amorim e Conceição e vence prémio de melhor treinador do mês de março

Jorge Jesus foi considerado o melhor treinador do mês de março na Liga NOS. O técnico do Benfica, de 66 anos, alcançou 29,41% dos votos e superou Rúben Amorim (Sporting), com 28,76%, e também Sérgio Conceição (FC Porto), com 10,46%.





O treinador dos encarnados recebeu a distinção esta quinta-feira no Benfica Campus e mostrou-se satisfeito, aludindo ao bom momento da equipa no campeonato. "Tem sempre importância porque representa que o Benfica tem ganho mais jogos. Portanto, é uma demonstração daquilo que a equipa tem feito. Por conseguinte, o treinador e os jogadores também são valorizados. É um bom indicador. Quando um treinador ou um jogador recebem um troféu é porque a equipa teve bons resultados. Isso é o mais importante neste momento", referiu em declarações à Liga Portugal.Recorde-se que os encarnados venceram todos os quatro encontros disputados em março para a Liga NOS.