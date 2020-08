Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus: em 2009/10 a revolução chegou no mercado, mas não no onze Poucos reforços se impuseram no onze titular do Benfica no seu primeiro ano na Luz





Saviola foi aposta ganha; Shaffer... nem por isso

• Foto: Vítor Mota