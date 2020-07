Jorge Jesus em exclusivo a Record: «Este era o momento certo para voltar ao Benfica»

Em declarações exclusivas a Record, Jorge Jesus quebrou o silêncio e comentou pela primeira a notícia do dia: o seu regresso ao Benfica, cinco anos depois de ter saído do clube. Instantes após ser oficializado pelas águias, o treinador deixou uma curta mensagem onde deixou claro que estava na hora de regressar.

"Este era o momento certo para voltar ao Benfica", disse o treinador ao nosso jornal. Jesus assinará contrato de três épocas, com salário de 8 milhões de euros por ano (4 milhões limpos para o técnico). O Benfica irá pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo - o técnico tinha contrato com o campeão brasileiro até junho de 2021.

Instantes depois, o treinador pronunciou-se também nas redes sociais, onde falou em "fim de ciclo" e "hora de voltar a Portugal". Ao mesmo tempo, o treinador deixou uma mensagem de agradecimento a todos com quem conviveu no Flamengo.

"Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje reunimos com a direção do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida. Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal. O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, à sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração", disse no Instagram.