Jorge Jesus: «Em qualquer falta toda a gente salta do banco, quer mandar no árbitro»

Jorge Jesus esclareceu este sábado o que disse na conferência de imprensa após o jogo com o Estoril. "O futebol português tem de melhorar pelo anti-jogo, por situações que todas as equipas querem impor a razão pelo grito. Em qualquer falta toda a gente salta do banco, quer mandar no árbitro. Hoje os jogadores aproveitam contactos. No futebol há contacto, não pode haver é agressões. Físicas e verbais, não tem nada a ver com arbitragem nem com árbitros", disse o treinador do Benfica.