Jorge Jesus: «Entrada do Darwin foi determinante»

Após a goleada do Benfica frente ao Portimonense, Jorge Jesus admitiu que o golo do empate em cima do intervalo foi importante para a reviravolta e considerou que a entrada de Darwin Núñez para a 2.ª parte foi decisiva.





"A diferença está sempre nos golos, agora o momento em que são marcados não tem muita influência. O 1-1 antes do intervalo teve importância na melhoria da equipa. Depois face ás modificações que fizemos fomos ficando mais fortes, mais controladores e os golos foram aparecendo. Jogámos contra uma boa equipa que não perdia há três jogos e é muito difícil de ser batida aqui, está a fazer um bom campeonato sobretudo na 2.ª volta", referiu o técnico, na 'flash-interview', à Sport TV."O Benfica fez um jogo forte como tem feito, tivemos um percalço onde não esperávamos. Estamos a pôr as coisas fáceis nos jogos difíceis e difíceis nos que parecem fáceis. Só interessam as vitórias, é importante a qualidade coletiva individual. Hoje a entrada do Darwin foi determinante, está a ficar melhor e quando tens isso a equipa também melhora", acrescentou, esclarecendo depois o que pretendeu ao lançar o uruguaio ao intervalo."Precisávemos de um jogador que desse profundidade. Estávamos a ter qualidade mas pouca profundidade na zona de decisão. Achei que tínhamos de modificar e jogar de maneira diferente. Achei que o Gabriel, mais posicional e com um cartão amarelo, deixou de ser agressivo para não arriscar, e bem, outro amarelo, mas começámos a perder bolas na zona central"."Sabemos porque que perdemos o outro jogo. Tentámos corrigir coisas que não fizemos bem, a equipa é segura e confiante, acredita no que faz. Isso é fundamental. É meio caminho andado. Benfica tem jogadores de qualidade e o jogo torna-se mais fácil. Vindo de derrota que nos custou muito, não abalámos, não trememos. Quando acreditas no que fazes não tremes, não mudas o teu discurso. Há quem só acredite quando se ganha.