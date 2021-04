Jorge Jesus: «Equipa está mais feliz mas anda estamos muito longe do que queríamos»

Jorge Jesus considerou, este sábado, que a equipa do Benfica tem melhorado o rendimento nos treinos e nos jogos, mas reconhece que há ainda muito a fazer até final da temporada.





"Já explicámos porque havia uma equipa irregular e agora não há. A equipa vindo a ganhar, sem sofrer golos e a subir de forma, com os jogadores a melhorarem individualmente e a equipa também melhora. O jogador sente isso, sabe perfeitamente quando está num patamar mais elevado das suas competências individuais. E com a equipa exatamente a mesma coisa. Neste momento é natural que a equipa esteja mais feliz, os resultados estão a justificar isso. Mas nada vai mudar o que é a nossa pontuação, estamos a recuperar mas ainda estamos muito longe do que queríamos. Todos sentimos isso. Trabalhámos com mais intensidade, mais tempo e os processos do trabalho durante a semana depois são compensados nos resultados e nos jogos. Os jogadores são os que mais sentem as dificuldades ou qualidades durante os jogos e semanas de trabalho", explicou o treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Marítimo.