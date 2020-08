Jorge Jesus esclarece polémica chamada para Everton antes do jogo do Grémio

À BTV, Jorge Jesus confirmou ter ligado a Everton 'Cebolinha' para o convencer a mudar-se para o Benfica, mas negou aquilo que Renato Gaúcho referiu, de que tinha tentado que o jogador do Grémio não atuasse diante do Internacional.





"É verdade que liguei para ele, pelo facto de ser um dos alvos que para mim é importante. É um jogador que, pela qualidade que tem, é titular na seleção do Brasil. Sabia que tinha o Everton e outra equipa alemã interessada. Procurei convencê-lo a vir para o Benfica, pelo clube que é e pelo projeto que tem. Pelos planos que tem para atacar a Champions e outras competições que estão no nosso calendário. Tentei movê-lo a vir trabalhar comigo. Nunca disse para ele não jogar. Ele quando chegar a Portugal pode dizer se o convenci a não jogar. A atitude dele depois ainda me deixou mais satisfeito, pois foi falar com o treinador e disse que queria jogar a final", destacou.JJ aproveitou até para lembrar um episódio similar que viveu quando orientava as águias na sua anterior passagem. "Já me aconteceu no Benfica, pois quando há estas transferências os clubes não querem que os jogadores se possam lesionar. Tive uma questão semelhante com o Matic. Quando foi para o Chelsea, havia entre as duas direções o medo de jogar e lesionar-se. Ele veio ter comigo e disse que queria jogar. Isto define o carácter dos jogadores. Para mim como treinador quero é que ele jogue. Aquilo que o Renato disse, pode ter sido levado em erro... O Renato não morre de amores por mim, jogou quatro jogos e perdeu três... O Grémio é um grande clube e tem vários jogadores por lá", elogiou.Voltando a Everton, Jesus não tem dúvidas. "Acreditamos que o Cebolinha vai ser valorizado. Vai valorizar-se mais no campeonato português, porque está no centro da Europa, onde todos estão a observar. Vai valorizar-se muito".Questionado sobre as declarações que prestou há meses sobre Pedrinho, agora confirmado nas águias, Jesus explicou aquilo que queria dizer. "Se eu estivesse a contratar um jogador para o imediato, havia jogadores com mais experiência no Brasil como o Cebolinha ou o Dudu. Foi isso que eu disse. São jogadores dentro dessas características. O Pedrinho é um jogador jovem com talento, para ser trabalhado, ao contrário do Cebolinha que está feito. Tem potencial"