Jorge Jesus esclarece situação de Ferreyra

Facundo Ferreyra foi reintegrado na equipa principal. Depois de não ter sido encontrada colocação para o avançado enquanto os principais mercados de transferências estiveram abertos, o argentino começou a trabalhar sob as ordens de Jorge Jesus, que avalia agora se este poderá ganhar uma nova vida com a camisola das águias. E este sábado, o treinador das águias esclarecereu a situação do jogador.





"Já era jogador do Benfica quando cheguei, é um ativo do Benfica. Neste momento, não faz parte dos planos do Benfica. Com respeito profissional que tenho, não o deixo treinar à parte. Tenho essa sensibilidade, pedi para que treinasse connosco mas não a pensar que ele poderia ser um jogador que desse continuidade a essa minha ideia. Ele é jogador do Benfica. Está inserido no contexto de um trabalho mais intenso. Mesmo saindo, vai chegar ao clube para onde for tendo mais condições para mostrar", disse Jorge Jesus.