Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus está pronto para ir “à luta" e garante aposta no esquema com três centrais Treinador das águias admite dificuldades para montar o onze mas acredita no plantel





• Foto: José Gageiro/Movephoto