Jorge Jesus: «Estamos a melhorar e somos uma equipa mais competitiva e agressiva»

Na antevisão ao encontro com o Moreirense, Jorge Jesus foi confrontado com as dificuldades que a equipa do Benfica poderá encontrar perante um conjunto orientado por Vasco Seabra, que foi o primeiro derrotar as águias na Liga, em novembro, ao serviço do Boavista.





"Era um adversário diferente. Tudo é diferente, já falei na altura sobre esse jogo. A equipa do Moreirense tem um sistema que lhe tem dado sinais e pontos, que permitem ao seu treinador e à equipa acreditar que estão no caminho certo. No Benfica não é o problema numero 1. O Benfica joga em função do seu sistema, mas posicionalmente em função de como as equipas defendem. Pode mudar a estratégia de jogo, mas mudar o jogador A ou B porque o adversário joga com uma linha de cinco o Benfica não vai mudar nada", referiu Jorge Jesus.O técnico das águias sublinha que a equipa do Benfica está a crescer jogo após jogo e espera que esta mantenha os níveis físicos apresentados contra o Estoril. "O Moreirense vem de resultados positivos e isso demonstra crescimento. Já é normal e habitual em Moreira de Cónegos qualquer jogo ser difícil, mas estamos a melhorar e somos uma equipa com outra capacidade física, mais competitiva. Com mais intensidade nos treinos e nos jogos. Acredito que vamos ter uma equipa do Benfica dentro daquilo que mostrou com o Estoril. Mais agressiva, com mais velocidade nas tarefas defensivas e ofensivas", analisou.