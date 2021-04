Jorge Jesus: «Este é o Everton que conheço»

Everton destacou-se diante do Tondela com um golo e uma assistência, assinando uma atuação que mereceu elogios por parte de Jorge Jesus. Na sua análise à partida, JJ enalteceu a importância dos 3 pontos e destacou a forma decidida como os seus pupilos entraram em jogo para tentar desde logo marcar a diferença.





"Mais uma vez o que era mais importante era somar 3 pontos. Ganhámos num campo normalmente difícil. Nos primeiros 35 minutos fizemos um excelente jogo, fizemos dois golos. Fomos uma equipa com muita intensidade em relação à velocidade da bola e à desmarcação. Entrámos muito fortes no jogo. Depois falhámos, continuámos a ter muitas oportunidades. O Cervi, Seferovic... Não conseguimos fazer a diferença aí. Isso dá-nos mais segurança, ficas muito mais fácil no jogo. Quando tens oportunidades e fazes... Há várias maneiras de ver as oportunidades. Estas bolas só com o guarda-redes, não conseguimos o que queremos. Hoje com o 2-0 chegámos aos 100 golos, o que é uma prova da qualidade ofensiva desta equipa. Defensivamente hoje não sofremos e também houve alguns jogadores que estiveram ao seu nível", começou por dizer, à SportTV.Um desses jogadores foi Everton. "Está num golo, mas está noutras três assistências que poderia ter dado golo também. Este é o Everton que conheço. Esteve bem na primeira parte, mas depois caiu na segunda com o jogo. Se ele acabar o campeonato dentro do limite da qualidade dele... A equipa está muito confiante, nestes últimos onze jogos ganhámos dez. Faltam quatro e a final da Taça. Queremos vencer os cinco", frisou.Mas será o número de oportunidades criadas um bom indicador? "Vejo mais na perspetiva da equipa criar. Se não criar não tinha... O Seferovic em todos os jogos tem uma ou duas oportunidades debaixo da baliza. Ele já teve um período em que precisava de uma oportunidade para marcar; agora está numa fase em que precisa de três ou quatro... A equipa trabalha para ele ter oportunidades, tal como outros, e esse é o facto mais importantes".A fechar, um olhar ao duelo com o FC Porto, marcado para quinta-feira. "Disse aos jogadores que foi uma boa vitória e agora é pensar no próximo jogo, que é com o FC Porto", finalizou.